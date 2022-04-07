В Енергодарі російські окупанти почали створювати фейкові органи влади.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика (депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик – УНІАН). Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади", - розповіли в "Енергоатомі".
В повідомленні компанії наголошується, що жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.
"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде", - підкреслили в "Енергоатомі".
Там також зазначили, що результатів "конкурсного відбору нових керівників" чекають з нетерпінням. В "Енергоатомі" закликали одразу вказувати прізвища, паспортні дані й адреси фактичного проживання зрадників й окупантів – "щоб суддям було легше, та й небайдужим містянам".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Пологах на Запоріжжі окупанти захопили і замінували лікарню.
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