Вони "обрали" нового "мера", який "звільнив" законно обраного голову міста, жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.

В Енергодарі російські окупанти почали створювати фейкові органи влади.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика (депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрій Шевчик – УНІАН). Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади", - розповіли в "Енергоатомі".

В повідомленні компанії наголошується, що жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.

"Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде", - підкреслили в "Енергоатомі".

Там також зазначили, що результатів "конкурсного відбору нових керівників" чекають з нетерпінням. В "Енергоатомі" закликали одразу вказувати прізвища, паспортні дані й адреси фактичного проживання зрадників й окупантів – "щоб суддям було легше, та й небайдужим містянам".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Пологах на Запоріжжі окупанти захопили і замінували лікарню.

Вас також можуть зацікавити новини: