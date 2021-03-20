З початку 20 березня штаб зафіксував два порушення "тиші" біля Південного.

19 березня російські найманці на Донбасі двічі обстрілювали позиції Збройних сил. Один військовий отримав смертельне поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, вбивши українського бійця.

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Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік Пищевика.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО», – йдеться у повідомленні.

Днями патруль СММ ОБСЄ зафіксував озброєння та військову техніку російсько-окупаційних військ, яке було розміщене з порушенням за межами визначених районів відведення.

Зазначається, що протягом дня, 19 березня, бойовики утримувались від провокацій у зв'язку з ініційованим українською делегацією у ТКГ позачерговим засіданням.

Та вчергове, зірвавши засідання, російські найманці розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації української сторони, після чого, ввечері здійснили тривалий обстріл позицій наших захисників поблизу Водяного із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї.

З початку 20 березня штаб зафіксував два порушення «тиші» біля Південного. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає.

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Автор: Яна Ставська