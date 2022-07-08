Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк погодився з прогнозом начальника Головного управлінні розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова про те, що "більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року й Україна поверне Донбас і Крим".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Прогнози Буданова абсолютно об’єктивні й абсолютно доречні. Саме так і закінчиться війна. Війна закінчиться у будь-якому разі на умовах України й у будь-якому разі з поверненням території України", – заявив він.

Подоляк також наголосив на неприпустимості того, щоб Росія контролювала бодай якусь територію України. За його словами, у протилежному разі окуповані території стануть "плацдармом для подальшої ескалації".

"Лише програш Росії в Україні, такий значний, вагомий, відчутний, тобто коли вона піде з території України, дозволить Росії піти шляхом перетворення всередині країни, розвантаживши у такий спосіб системи глобальної безпеки від тих ризиків, які генерує путінська еліта Росії", – зазначив він.

У травні в інтерв’ю Sky News начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав, що "більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року, ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим".

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, на даний час основні зусилля російських окупантів зосереджені на сході, однак влада РФ не відмовилась від планів повного захоплення України.

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