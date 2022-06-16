За словами президента, російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб "спровокувати зневіру в Україні".

Росія через зовнішньополітичні успіхи України посилює газовий тиск на Європу та обстріли українських міст.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За його словами, РФ "не була б собою, якби просто спокійно спостерігала" за зовнішньополітичними успіхами України. "Знову посилюють газовий тиск на Європу. Знову посилюють обстріли українських позицій і мирних міст", - наголосив президент України.

Також, за його словами, російські пропагандисти стали активніше вкидати фейки, щоб "спровокувати зневіру в Україні". "Але не вірю, що хоча б якийсь із цих фейків здатен спрацювати", - заявив президент України.

Зеленський наголосив, що "оборону на Донбасі ми тримаємо". "І, до речі, в усіх міжнародних контактах я чую захоплення діями наших захисників і наших захисниць. Світ справді хоче вчитися в українців того, як воювати і як перемагати. За 112 днів цієї війни українська армія довела, що хоробрість і мудрість на полі бою разом з умінням тактично переграти ворога дають значний результат, навіть попри суттєву перевагу російської армії в кількості солдатів і техніки", - підкреслив він.

Зеленський запевняє, що буде зроблено все для того, щоб перекрити ці російські "поки що переваги".

Він наголосив, що кожного дня бореться за отримання Україною потрібної зброї й потрібної техніки.

"Але хоробрість, мудрість і тактичні вміння неможливо імпортувати. Вони є в наших героїв", - додав президент України. Він також повідомив, що підписав укази про відзначення державними нагородами 284 українських воїнів, з них 60 – посмертно.

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента Олексій Арестович впевнений, що російського диктатора Володимира Путіна може зупинити тільки жорстка відсіч на полі бою.

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