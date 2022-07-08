За словами президента, окупанти не відмовилися від спроб просуватися далі.

В даний час основні зусилля російських окупантів зосереджені на сході, однак влада РФ не відмовилась від планів повного захоплення України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Вони (росіяни – ред.) не відмовилися від спроб просуватися далі, ми їх витіснили, вони відійшли. Але я вважаю, що в цілому Росія не відмовилася від окупації нашої держави і не відмовляється багато-багато років. Це їх плани. Вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже – повномасштабне вторгнення. Ми абсолютно в цьому впевнені", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня в Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям. Путін заявив що Захід хоче воювати "до останнього українця" і " все до цього йде". На що радник голови ОП Михайло Подоляк відповів: "Немає ніякого плану "колективного заходу". Тільки конкретна z-армія увійшла у суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Все інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана Путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду", – написав він.

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