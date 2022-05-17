Верховний суд РФ розгляне справу про визнання полку "Азов" Національної гвардії України терористичною організацією.
Про це повідомляє мін'юст країни-агресорки.
Пропаганда Кремля називає "Азов" "неонацистським" і звинувачує у воєнних злочинах, насправді скоєних окупаційною армією РФ. Розгляд справи призначено на 26 травня.
Як повідомляв УНІАН, 18 травня Держдума РФ має розглянути проєкт ухвали про заборону обміну воїнів "Азову". Військових в Думі називають "нацистськими злочинцями".
Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати
Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").
Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".
Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.
17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.
Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що вчора було евакуйовано понад півсотні поранених військових. Операція з порятунку українських військових з маріупольського заводу "Азовсталь" триває.