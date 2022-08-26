Місцева влада закликала жителів населених пунктів на березі Каховського водосховища перебувати в укриттях.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Важкий день. Спроба обстрілу Червоногригорівської ТГ та міста Марганець, провокації окупантів на ЗАЕС і ракетна небезпека", - зазначив він.
За словами Євтушенка, наразі ситуація на ЗАЕС контрольована.
"Прошу жителів міст, сіл та селищ, розташованих на березі Каховського водосховища, перебувати в бомбосховищах або скористатися правилом двох стін", - закликав голова РВА.
Нагадаємо, склад боєкомплекту російських загарбників в Новій Каховці на Херсонщині знову зазнав удару українських захисників. У мережі почали з'являтися численні фото та відео, на яких можна побачити, як детонує зброя. Користувачі порівнювали результати атаки із феєрверком.