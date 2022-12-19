Українські воїни продовжують "мінусувати" російських окупантів. Цього разу в Україні ліквідували загарбника, готового "битися за пельмені".
Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, ЗСУ ліквідували 36-річного Микиту Котенєва з Кірово-Чепецька. Раніше окупант навчався в кадетському класі, а потім проходив навчання в московському вищому командному училищі, але, очевидно, не довчився.
Котенєв пішов на війну добровольцем, а 3 жовтня 2022 року його ліквідували. У Котенєва залишилася вдова та троє дітей, а також багато дивних світлин. На одній з них окупант позує з табличкою "Готовий битися за пельмені".
Війна в Україні: як ЗСУ знищують "другу армію світу"
Кількість ліквідованих ворогів становить 98 800 осіб, повідомив Генштаб збройних сил України. Загальні втрати Росії у війні з Україною за добу зросли ще на 520 загарбників.
29 листопада арезидент України Володимир Зеленський пообіцяв, що Росія до кінця року втратить вбитими 100 000 своїх військовослужбовців.
Також у Генштабі зазначали, що Росія стрімко втрачає бойові одиниці у своєму авіаційному парку.
Крім того, повідомлялося про істотні втрати окупантів на флоті. Чорноморський флот втратив чимало бойового складу.