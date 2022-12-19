Окупантам дали навігаційні карти 60-х років.

Російських окупантів не підготували до наступу на Україну 24 лютого. Росіянам доводилося шукати в мережі інструкцію з використання окремих видів зброї.

В статті New York Times йдеться, що 155-ту бригаду морської піхоти ЗС РФ озброїли старою зброєю, в тому числі автоматами Калашникова 1970-х років. У зв'язку з цим росіяни шукали в Інтернеті інформацію, як ними правильно користуватися.

Крім того, у окупантів були старі навігаційні карти, в тому числі і з 1960-х років. Також військове керівництво розраховувало на безперешкодний марш Україною, тому офіцерам було наказано взяти з собою парадну форму та медалі для парадів у Києві.

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Вторгнення в Україну було пов'язане з багатьма стратегічними прорахунками командування. Крім цього, у росіян були серйозні логістичні проблеми, у них не було достатньої кількості продовольства, необхідних медичних препаратів і рацій.

Війна Росії проти України - що відомо

24 лютого 2022 року росіяни без оголошення війни напали на українські міста. Українці прокинулися від вибухів бомб, які окупанти скидали з літаків.

Загарбникам вдалося підійти до Києва приблизно на 20 кілометрів, але на цьому їхні успіхи у війні закінчилися. Українці дали жетську відсіч росіянам і змусили їх відійти від столиці. Пізніше окупантів вдалося вигнати і з інших насленних пунктів, в тому числі і Херсона.

17 грудня стало відомо, що росіяни планували дійти до Києва за 18 годин. Вони не очікували, що отримають жорстку відсіч.

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