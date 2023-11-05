Окупант був учасником війни в Афганістані та Чечні, але смерть знайшов в Україні.

Українські воїни ліквідували одного з топ-окупантів - командира козачого батальйону "Терек" Володимира Володимировича Попова 1954 року народження з позивним "Кедр".

Некрологи про "Кедра" почали з'являтися у пабліках російських окупантів. Зазначається, що він "мінуснувся" 3 жовтня.

Окупанти зазначають, що "Кедр" був отаманом Святоокрестівського районного товариства Ставропольського краю, кавалером двох Орденів Мужності, а також володарем інших державних нагород. Серед іншого, Попов був учасником війни в Афганістані, Чечні, але війну в Україні так і не пережив.

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Втрати РФ в Україні - актуальні дані

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 листопада 2023 року орієнтовно склали особового складу ‒ близько 305 тисяч 090 осіб, у тому числі 990 за минулу добу. Крім того, знищено танків ‒ 5284 (+8) одиниці; бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14); артилерійських систем – 7375 (+12) та багато іншого озброєння.

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

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