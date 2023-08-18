Путінський режим залишив Москву незахищеною і це вони ще з НАТО не воюють.

"Бавовна" у Москві та області набирає обертів і це відбувається влучно. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону з приводу атаки дронами Москви.

"Бавовна" на Московії і на території самої Москви – столиці на болотах, продовжується і набирає обертів, інтенсивності. І це відбувається достатньо влучно", - зазначив він. При цьому Юсов сказав, що не доцільно обговорювати майбутні цілі для обстрілу, бо ворогу теж цікаво, що буде далі.

За його словами, всі об'єкти які пов'язані із російською військовою агресією, із структурами, які причетні до цієї агресії, є вразливими.

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"Сьогодні столиця держави агресора є незахищеною, поки власне їхні сили і засоби, зокрема, протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби розосереджені і на тимчасово окупованих українських територіях. Власне, путінський режим залишив Москву незахищеною. І це вони ще з НАТО не воюють. Що говорити про більш масштабні речі", - наголосив Юсов.

За його словами, такі речі дуже впливають навіть на зазомбоване російське населення, а ще більше на російські еліти, які менше зазомбоавні, але "руки в них також в крові". "І далі буде, поки вони не покинуть українську землю, поки воєнні злочинці не заплатять за свої злочини", - наголосив Юсов.

При цьому представник ГУР Міноборони наголосив, що офіційно Україна це не коментує події в Москві.

Юсов зазначив, що сьогодні вже можна побачити "еволюцію публічної реакції міжнародних партнерів", бо вже ні в кого зараз уже не викликає подив, що якщо держава напала на іншу державу, то військові дії відбуваються не лише на окупованій території, а і власне на території держави- агресора. За його словами, це нормально, а ненормально, що керівництво держави- терориста не передбачило такі дії, а російське суспільство виявилось до цього не готовим і сприймає це з подивом. "Той хто робить злочин має бути готовий до відповідальності", - наголосив представник ГУР.

Атака дронів на Москву

В ніч на 18 серпня у Москві була атака дронів. Йшлося про три дрони. Частково пошкоджений один з павільйонів "Експоцентру".

ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело зазначав, що безпілотник, який упав на Експоцентр, не був збитий. Найімовірніше, росіяни посадили тільки один з трьох БПЛА - у районі Кунцеве. Той безпілотник, який летів на Москва-Сіті, вразив заплановану ціль.

Російські телеграм канали повідомляли, що в столиці РФ 18 серпня евакуювали з бізнес-центру "Москва-Сіті" через невідомий безпілотник понад 3 тис. осіб.

Це вже не перша атака дронів на Москву.

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