Росіяни думають, що атаки безпілотників є розвідкою боєм повітряного простору над російською столицею.

З'явилися деталі нічних вибухів у Москві. Як з'ясувалося, Москву атакували три безпілотники. Один долетів до цілі та уразив її.

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, безпілотник, який упав на Експоцентр, не був збитий. Найімовірніше, росіяни посадили тільки один з трьох БПЛА - у районі Кунцеве. Той безпілотник, який летів на Москва-Сіті, вразив заплановану ціль.

За даними каналу, приблизно о 3:30 до кремлівської комендатури надійшло повідомлення з 1-ї Армії ППО про те, що з боку Красногорська летять 3 БПЛА. Інформацію відразу поширили екстреними каналами.

Відео дня

О 3:38 місцевий житель повідомив у поліцію, що помітив безпілотник – сірий, літакового типу з червоною лампочкою – який летів уздовж Новоризького шосе на висоті 250 метрів.

Через 5 хвилин відразу 2 москвички повідомили про 2 БПЛА, що летять на рівні 9 поверху над Кунцевим. Жінки чули вибухи, мабуть, у цей момент працювало ППО і був збитий один із апаратів.

Проте вже за кілька хвилин на пульт чергового надійшло повідомлення від мешканця Берегового проїзду Олександра Т., який пояснив, що о 3:45 годині, перебуваючи у своїй квартирі на 13-му поверсі, почув шум за вікном і, визирнувши, побачив літальний апарат літакового типу з пропелером та звуком, як у мотоцикла. БПЛА летів уздовж річки Москва у бік Москва-Сіті.

"Наслідки прильоту всі вже бачили, ППО, зважаючи на все, навряд чи могло працювати там, де летів останній безпілотник, так що мови про падіння уламків бути не може. Останні атаки не що інше, як розвідка боєм повітряного простору над Москвою. Простежується успішна тактика щодо обходу захисту: у небо піднімається група, але частина з них швидше за все є відволікаючими цілями. Як і минулого разу до Сіті долетіли не всі з помічених БПЛА", - пише канал.

Зазначається, що інформація про прильоти дуже пізно надійшла до московських відділів поліції: перші повідомлення почали з'явитися приблизно за 30 хвилин до вибуху.

Атака на Москву 18 серпня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 18 серпня у столиці РФ було гучно - пабліки повідомили про падіння безпілотника у центрі Москви. За інформацією російських тг-каналів, часткове пошкодження сталося в одному з павільйонів "Експоцентру".

За даними інших тг-каналів, безпілотник, що впав в районі "Експоцентру" - це український дрон-камікадзе "Бобер". О 3:40 ранку його помітили над СНТ "Зарніца" в Красногорському районі.

Згодом російські пабліки показали наслідки нічних вибухів у Москві. Внаслідок атаки невідомого безпілотника було пошкоджено один з павільйонів Експоцентру.

Вас також можуть зацікавити новини: