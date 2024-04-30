Там пояснили, чому до водіїв виникають питання на контрольно-пропускних пунктах.

В Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили зупинку фур, що здійснюють закордонні перевезення вантажів. Зокрема, чи можуть мобілізувати водіїв до армії.

Як повідомляє Закарпатський ОТЦК та СП у соціальній мережі Facebook, водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші. Там кажуть:

"Під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних".

Водночас у повідомленні наголошується, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

"Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - сказано у повідомленні.

Також підкреслюється, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком.

Раніше Асоціація Міжнародних Автомобільних Перевізників України повідомила, що працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24 квітня 2024 року зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК, де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин.

Закарпаття почало видавати дозволи на перебування біля кордону

В середині квітня стало відомо, що в Ужгородському районі Закарпатської області почали видавати дозволи на перебування у межах 5-ти кілометрової зони вздовж державного кордону. Дозвіл не потрібен тим, хто їде до пункту пропуску, щоб потрапити до іншої країни.

Водночас дозволи не потрібні місцевим мешканцям. Умовно, якщо ваша бабуся проживає в селі, де в межах п’яти кілометрів кордон, їй цей документ не потрібен. Про це казав очільник Ужгородської райадміністрації.

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