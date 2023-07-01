Російська влада інформацію Bloomberg про перевірки в оточенні Шойгу не коментувала.

Щодо найближчих соратників Міністра оборони Росії Сергія Шойгу проводилися перевірки після заколоту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією. Хто саме проводив перевірки, кого вони торкнулися і в чому полягали, в публікації не уточнюється. Bloomberg зазначає, що ніяких публічних підтверджень про проведення перевірок не було. Російська влада інформацію про перевірки в оточенні Шойгу не коментувала.

Поки західні чиновники не прогнозують перестановок, які поставлять під загрозу позиції Шойгу і глави Генштабу Валерія Герасимова, бо Путін неохоче звільняє своїх соратників.

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Бунт Пригожина - наслідки для Міноборони

Російського генерала Сергія Суровікіа 25 червня нібито затримали і відправили в СІЗО "Лефортово". Також була інформація, що Суровікіна не заарештували, а лише допитали і відпустили.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час свого заколоту планував захопити Міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова під час їх запланованого візиту в Ростовську область.

Після спроби збройного заколоту в Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

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