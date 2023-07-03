Голова міністерства оборони РФ довго відмовчувався щодо заколоту Пригожина.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вперше публічно заговорив про події 23-24 червня 2023 року, коли ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх найманців на Москву з метою "добиватися справедливості".

Шойгу у коментарі російським медіа подякував військовим за відмову перейти на бік "вагнерівців".

"Ці плани провалилися насамперед тому, що особовий склад Збройних Сил проявив вірність присязі та військовому обов'язку. Провокація не вплинула на дії угруповань військ. Військовослужбовці мужньо і самовіддано продовжували вирішувати покладені на них завдання", - сказав він.

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Заколот Пригожина проти Шойгу

23 червня Євген Пригожин заявив, що буцімто Сергій Шойгу дав наказ обстріляти ракетами табір "вагнерівців". Після цього ватажок ПВК оголосив, що він поведе своїх найманців на Москву з метою "знімати Шойгу з посади міністра". Пригожин свій заколот назвав "маршем справедливості".

Західні медіа писали, що стосовно найближчих соратників Шойгу проводилися перевірки після бунту Пригожина.

Пригожин вранці 24 червня разом зі своєю армією увійшов до Ростова, де планував взяти у полон Шойгу та Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова.

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