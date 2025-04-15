'Ми не здобули головного': Залужний пояснив, чому Україні треба продовжувати воювати

Україна досі не здобула головного - свободи, зазначив колишній головком.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України і посол України у Великій Британії Валерій Залужний переконаний, що Україні в жодному разі не можна допустити, аби пролиті життя українських героїв стали марними. Тож, треба продовжувати воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн.

Про це Залужний сказав під час виступу на відкритті нового освітнього простору - Української Школи Управління.

За його словами, три роки тому перед українцями постав вибір - боротися або зникнути, і тому, рішення вести боротьбу довело, що українці є нацією героїв.

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"Наша героїчна боротьба привела нас, я вважаю, до досить видатних військових досягнень. Ми не тільки зуміли зупинити і розбити найпотужнішого ворога у світі. Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. Внаслідок цього ми стали країною із мабуть найсучаснішими Збройними силами, які володіють надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни і, саме головне - в нас є люди, які готові продовжувати боротися", - наголосив Залужний.

До того ж, на його переконання, це все привело Україну до того, що вона стала не лише суб'єктом, а стала абсолютно повнокровним повноцінним учасником геополітичного процесу.

Він навів приклад, що безпека Європи повністю залежить саме від українців і України.

"Але, все ж таки, станом на сьогоднішній день, наша боротьба продовжується, незважаючи на кров, на смерть, і незважаючи на весь цей цинізм, який ми бачимо навколо, і незважаючи на поведінку деяких наших партнерів - ми продовжуємо воювати. Ми воюємо з вірою у нашу перемогу", - відзначив Залужний.

Він пояснив, чому українцям потрібна перемога.

"Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного - ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу надвелику і наддорогу ціну, про яку забувати не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути", - підкреслив Залужний.

У цьому зв'язку, він додав, що фактично знову українці сьогодні постають перед вибором - що робити далі.

на його думку, це вибір між честю і соромом.

Зокрема, йдеться про честь, щоб залишитися у цій ланці героїв, а також про сором, і це найстрашніше, що може бути - сором перед загиблими і нашими дітьми у тому розумінні, якщо допустимо, що "пролиті ці життя, які були пролиті - були марними".

Залужний відзначив, що українці мають зробити так, аби ці зміни у геополітичній ситуації, які відбуваються, були лише для української користі.

"Ми маємо добитися того, щоби наша залежність від інших країн була, звісно, мінімальною", - наголосив Залужний.

Він вважає, що нація героїв заслуговує не тільки на повагу, а й дійсно на краще життя.

Війна в Україні - інші новини

Як повідомляв УНІАН, Залужний вважає, що мало просто покласти життя за Україну та українську землю, бо треба бути готовим вбивати ворога.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже багато разів говорив президенту США Дональду Трампу, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти, бо Путін не хоче кінця війни, не хоче незалежності України, а натомість, Путін прагне знищити Україну повністю.

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