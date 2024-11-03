Наразі невідомо, на якому напрямку загинула медикиня разом зі своїм коханим.

На полі бою загинула санітарна інструкторка евакуаційного відділення 3-ї окремої штурмової бригади Валентина Нагорна з позивним "Валькірія". Про це повідомила медична служба бригади у своєму Instagram.

"Наша посестра Валькірія - на щиті. З початком Великої війни вона приєдналася до ТрО "Азов" Київ. Рятувала поранених в складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової", - зазначили у повідомленні.

У медичній бригаді додали, що Валькірія була прикладом гідності та сили, а також завжди хотіла покращувати свої навички для ефективнішої допомоги тим, хто цього потребував.

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"Її шлях для усіх нас є прикладом - шляхом відваги, рішучості та постійного руху вперед. Її чин надихатиме інших торувати свій шлях. Валькірія назавжди залишиться частиною родини медичної служби 3 ОШБр. Ім’я її навічно вписане в боротьбу за Свободу України", - підкреслили у повідомленні.

Водночас волонтерка Лілія Матвєєва повідомила, що Валентина Нагорна загинула разом зі своїм хлопцем.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Загибель військових на фронті

Як писав УНІАН, на фронті загинув тренер футбольного клубу "Троєщина" Денис Скляренко. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Скляренко добровільно приєднався до ЗСУ, де служив у 112-й бригаді. За свої бойові заслуги він був нагороджений "Золотим Хрестом".

Також повідомлялось, що на фронті загинув зять вбитої мовознавиці Ірини Фаріон. Як стало відомо, Василь Особа загинув на Сіверському напрямку. Чоловік був бійцем "Легіону Свободи", мінометником, старшим солдатом 4-го батальйону "Сила Свободи" Бригади НГУ "Рубіж".

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