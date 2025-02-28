Військовий був пілотом БПЛА.

На війні з російськими окупантами загинув військовий Василь Ратушний – брат відомого активіста Романа Ратушного.

Про це повідомила їхня мати, письменниця Світлана Поваляєва на своїй сторінці в Facebook. Зазначається, що воїн загинув під час бойового виїзду.

"27. 02. 2025 вночі на бойовому виїзді від прямого прильоту фпв загинув пілот бпла Птахів Мадяра Василь Ратушний. Мій старший син, моє життя", – написала вона.

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Брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області.

Обидва брати були учасниками Революції Гідності.

Загибель українських військових

Днями стало відомо, що на фронті загинув український режисер та власник рекламної агенції "Kinograf" Віталій Кокошко. Йому було 58 років.

19 лютого обірвалося життя українського актора Олексія Самойленка, який грав у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі". Він загинув на фронті. Чоловік був родом з Донецької області.

На початку лютого, захищаючи Україну, загинув співзасновник і командир підрозділу "Гострі картузи" Антон Спіцин. Про смерть військового повідомив його брат Олександр Спіцин.

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