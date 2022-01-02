Молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович загинув напередодні нового року.

Внаслідок ворожого обстрілу 31 грудня 2021 року отримав поранення, не сумісне з життям, військовослужбовець 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України молодший сержант Богуславський Станіслав Андрійович.

Про це на сторінці у Facebook повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Це важка втрата для кожного з нас... Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу...", - йдеться у повідомленні.

Командування висловило глибокі співчуття рідним та близьким захисника України.

Вічна пам'ять герою...

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі 31 грудня внаслідок обстрілів окупантів загинув український боєць.

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На Донеччині, неподалік Травневого, противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Авдіївки російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї. У бік Водяного окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові помер 20-річний уродженець міста Коростеня Ігор Тичина, якого у зоні ООС 27 грудня поранив російський снайпер.

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