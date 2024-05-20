За словами генерала, завдання має полягати у знищенні російської логістики та штабів.

Перед тим, як відправляти в Україну свої війська, західні держави мають визначити стратегічну мету цього кроку, яка має полягати у тому, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Задля цього необхідно знищити російську логістику. Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав колишній командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес.

За його словами, на Заході підхопили ініціативу Франції щодо направлення військових в Україну, чим змусили РФ непокоїтися. При цьому в Україні є багато місць, де можна розмістити війська НАТО так, щоб вони були корисні.

"Я знаю, що вони можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США чи інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України", – зазначив Ходжес. Відео дня

Водночас, за його словами, введення військ західних держав є важливим політичним рішенням, при цьому не має різниці, йдеться про сили ППО або логістичні чи інженерні сили.

"Стратегічна мета має полягати у допомозі Україні перемогти Росію, відкинути війська назад до кордонів 1991 року. Таким чином, це означає знищити російську логістику, штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. Мати можливість бити по логістиці в Росії до того, як росіяни будуть збиратися атакувати Україну", - підкреслив американський військовий.

Ймовірне направлення військ НАТО в Україну - останні новини

Країни НАТО на липневому саміті у Вашингтоні не підтримають відправлення військ в Україну. Про це повідомило Corriere della Sera.

За даними джерел видання, такому рішенню є політичне пояснення: дії Альянсу будуть більш одностайними як в очах громадської думки, так і в очах правтеля РФ Путіна.

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