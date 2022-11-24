Сили оборони знищили комплекс росіян, з якого окупанти обстріляли пологовий будинок.

Українські військові знищили ракетний комплекс С-300, з якого росіяни обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Під час атаки 23 листопада окупанти вбили новонародженого хлопчика.

Як повідомив у Telegram мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, українські бійці помстилися росіянам за смерть дитини у день самої атаки по пологовому будинку.

"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області. Наші бійці знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи потрапили до місцевого пологового будинку", – написав Федоров.

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За його словами, очевидці чули декілька потужних вибухів. Після влучного удару української артилерії окупанти почали обшуки серед місцевого населення.

"23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300. Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший – спрацювала детонація. Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги", – наголосив Федоров.

Удар по пологовому будинку у Вільнянську

В ніч проти 23 листопада російські окупанти вдарили по пологовому будинку в Вільнянську. Внаслідок атаки загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила.

Пізніше поліція України показала жахливі наслідки атаки російської армії по пологовому будинку в Запорізькій області, в результаті якого загинуло немовля. Будівля лікарні майже повністю зруйнована.

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