Українські військові знищили ракетний комплекс С-300, з якого росіяни обстріляли пологовий будинок у Вільнянську Запорізької області. Під час атаки 23 листопада окупанти вбили новонародженого хлопчика.
Як повідомив у Telegram мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, українські бійці помстилися росіянам за смерть дитини у день самої атаки по пологовому будинку.
"Рашисти отримали першу ластівку помсти за вбивство немовляти у Вільнянську Запорізької області. Наші бійці знищили ракетний комплекс С-300, з якого російські терористи потрапили до місцевого пологового будинку", – написав Федоров.
За його словами, очевидці чули декілька потужних вибухів. Після влучного удару української артилерії окупанти почали обшуки серед місцевого населення.
"23 листопада близько 13:40 у селі Зелений Яр наші бійці ліквідували ворожий ракетний комплекс С-300. Очевидці почули спочатку два потужні вибухи, потім третій ще потужніший – спрацювала детонація. Окупанти запанікували - розпочали обшуки, виводили мешканців з домівок, перевіряли телефони. Було чутно автоматні черги", – наголосив Федоров.
Удар по пологовому будинку у Вільнянську
В ніч проти 23 листопада російські окупанти вдарили по пологовому будинку в Вільнянську. Внаслідок атаки загинув хлопчик, який народився 2 дні тому, а його мати вижила.
Пізніше поліція України показала жахливі наслідки атаки російської армії по пологовому будинку в Запорізькій області, в результаті якого загинуло немовля. Будівля лікарні майже повністю зруйнована.
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