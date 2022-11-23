Будівля лікарні зруйнована майже вщент.

Поліція України показала жахливі наслідки атаки російської армії по пологовому будинку в Запорізької області, в результаті якого загинуло немовля. Будівля майже повністю зруйнована.

Правоохоронці вказали, що медперсонал отримав поранення, розбитий лікарняний корпус і пошкоджені найближчі будинки у Вільнянському.

"Удар обірвав життя немовляти і завдав незначні тілесні ушкодження його матері. Ще двом лікарям, які отримали поранення, надано медичну допомогу", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

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Крім того, задокументовано ще одне попадання по дорозі в промисловій зоні. Вибуховою хвилею в одному з будинків вибило скло, пошкодило дах і стіни.

Обстріли Запорізької області - що відомо

Російські окупанти активізували обстріли прифронтових районів України, в тому числі і Запорізької області. При цьому росіяни скоротили кількість авто, які випускають з окупованої частини Запорізької області.

22 листопада російські окупанти обстріляли Оріхів, в результаті чого в черзі за хлібом загинув соцальний працівник, а ще дві людини постраждали.

23 нобяря росіяни здійснили нову атаку на Запорізьку область. Окупанти обстріляли ракетами пологове відділення Вільнянської лікарні. В результаті загинула дитина. Рятувальникам вдалося врятувати жінку та лікаря з-під уламків будівлі.

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