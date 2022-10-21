За його словами, українська сторона хоче, щоб використання території Білорусі для злочинних ударів по Україні було зафіксовано.

Україна готова працювати над розміщенням спостережної миротворчої місії на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в ефірі "Еспресо".

"Моя оцінка, що ймовірність наступу з боку Білорусі в короткостроковій перспективі - протягом місяця є вкрай малоймовірною. Що стосується використання території Білорусі, щоб завдавати ударів по Україні - ми б хотіли, щоб була зафіксована ця злочинна діяльність влади країни", - пояснив він.

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На думку Веніславського, Білорусь буде проти такої ініціативи.

"Я думаю, щоб іноземні спостерігачі мали можливість для роботи Україна створить всі умови. А те, що Білорусь не буде це сприймати і буде заперечувати цю можливість, то нас це не має цікавити, якщо ці спостерігачі будуть на українській території", - підсумував нардеп.

Роль Білорусі у війні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі, звідки рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір і територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по українських містах.

14 жовтня видання "Наша ніва" повідомило, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин.

А журналісти "Радіо Свобода" проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під Гомелем і дійшли висновку, що за останній місяць туди активно прибувають російські війська та нова техніка.

В РНБО заявили, що у разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза наступу з території Білорусі залишається.

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