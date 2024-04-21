Ввечері у неділю, 21 квітня, у Харкові пролунав гучний вибух. Повідомляється, що внаслідок російську обстрілу постраждала людина.
О 20:16 Командування Повітрянх сил Збройних сил України повідомило про ракетну небезпеку для області. Вже о 20:27 начальник Харківського гарнізону та сил оборони міста Сергій Мельник у своєму Telegram-каналі попередив про ризик ударів російськими керованими авіаційними бомбами.
Згодом харківський міський голова Ігор Терехов написав, що, за попередніми даними, вибух пролунав на околиці Харкова. Внаслідок російсього обстрілу постраждав цивільний - його ноги поранено уламками.
Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов додав, що постраждалому 19 років. Його госпіталізували. "Профільні служби перевіряють місця влучань", - написав він.
Удари по Харкову: останні новини
Як відомо, місто від початку повномасштабної війни перебуває під російськими обстрілами. Під час останніх масованих атак загарбники зруйнували майєе всю критичну енергоінфраструктуру Харкова.
У нещодавньому інтерв'ю міський голова казав, що у разі більшої затримки американської допомоги Харків ризикує перетворитися на друге Алеппо.