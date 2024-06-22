Вибухи під Бєлгородом: ЗСУ розгромили установку 'Панцир-С' (фото)

Ударів було завдано касетними боєприпасами.

Українська ракета уразила пускову установку "Панцир-С" у районі селища Дубове Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє бєлгородське видання "Попіл", губернатор В'ячеслав Гладков запевняв, що там спалахнула трава. Втім, згодом з'явилося фото ураженого "Пациря-С".

За даними видання, установку було вражено касетним боєприпасом, екіпажу вдалося вижити. Над місцем прильоту здіймався чорний дим. Трава поблизу Дубового дійсно горіла, як й повідомляв Гладков, але лише через розліт касетних боєприпасів навколо "Панциря".

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Удари по Бєлгородській області

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 червня, Україна вдарила по позиціях російських військ у Бєлгородській області з американської реактивної артилерійської системи HIMARS.

За даними російського Telegram-каналу Astra, удару завдали по російських позиціях у районі селища Борисівка, яке розташоване за 18 кілометрів від російсько-українського кордону. Унаслідок атаки загинули семеро російських військовослужбовців.

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