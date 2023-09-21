Україні потрібно знищувати штаби та органи військового управління ворога на окупованій території.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу заявив, що вибухи на тимчасово окупованих територіях продовжаться. Йдеться, зокрема, про військові об'єкти російських загарбників у Криму.

"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "Москва", тобто знищені були точними ударами наших пілотів, ну й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", - сказав Ігнат.

За його словами, Україні потрібно знищувати логістику ворога, а також його штаби та органи військового управління.

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"Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, в тому числі знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", - пояснив речник.

"Бавовна" у Криму - останні новини

The Telegraph зазначає, що українські шок-атаки можуть означати початок кінця контролю Росії над Кримом. Все частіше півострів здригається від гучних вибухів, а серед окупантів панує паніка.

Сьогодні вночі окупований півострів масовано атакували безпілотні літальні апарати. Джерела УНІАН в СБУ розкрили, що вони спільно з ВМС завдали масштабного удару по російському військовому аеродрому "Саки".

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