Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу заявив, що вибухи на тимчасово окупованих територіях продовжаться. Йдеться, зокрема, про військові об'єкти російських загарбників у Криму.
"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "Москва", тобто знищені були точними ударами наших пілотів, ну й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", - сказав Ігнат.
За його словами, Україні потрібно знищувати логістику ворога, а також його штаби та органи військового управління.
"Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, в тому числі знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", - пояснив речник.
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The Telegraph зазначає, що українські шок-атаки можуть означати початок кінця контролю Росії над Кримом. Все частіше півострів здригається від гучних вибухів, а серед окупантів панує паніка.
Сьогодні вночі окупований півострів масовано атакували безпілотні літальні апарати. Джерела УНІАН в СБУ розкрили, що вони спільно з ВМС завдали масштабного удару по російському військовому аеродрому "Саки".