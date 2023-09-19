Ймовірно, українські воїни вдалися до секретної тактики боротьби з окупантами на півострові.

Українські шок-атаки можуть означати початок кінця контролю Росії над Кримом. Все частіше півострів здригається від гучних вибухів, а серед окупантів панує паніка.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Двічі минулого тижня кримчани бачили яскраве зарево у небі, коли Україна атакувала цінну російську техніку.

Тактика шокових ударів

Ввечері в середу крилаті ракети вразили суднобудівний завод "Севморзавод" , де базується Чорноморський флот Росії. Мережу облетіли ролики, на яких палає десантний корабель РФ та видно залишки знищеного підводного човна.

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Наступного ранку в Євпаторії палала знищена сучасна російська система ППО С-400 "Тріумф".

У той час як увага міжнародної спільноти прикута до повільного прогресу контрнаступу України через окопи та мінні поля Запоріжжя та Бахмута, військові аналітики кажуть, що Україна сконцентрувалася на шокових ударах по Криму.

"Схоже, що Київ посилює атаки на російські військово-морські цілі як у Криму, так і в Чорному морі. Півострів, який був окупований з 2014 року, залишається ключовим об’єктом для Києва не лише через його символічне значення, а й через його практичне значення для підтримки та постачання російських сил вторгнення. Хоча військам Києва потрібно буде прорвати міцно укріплені лінії російського фронту, щоб зрештою звільнити його, вони стають дедалі успішнішими, вражаючи цілі на півострові", - пише видання.

Ракети долітають скрізь

Журналісти зазначають, що постачання британських крилатих ракет Storm Shadow і французьких Scalp дало українцям більшу дальність удару по півострову, ніж раніше. У той же час Україна також використовує власний новий парк ударних безпілотників і ракет "Нептун".

Крім того, повідомляється, що Вашингтон розглядає давній запит Києва на армійські тактичні ракетні системи наземного базування (ATACMS) із дальністю майже 300 км. Німеччина також обговорює надсилання власних ракет Taurus із радіусом дії понад 480 км.

Цей арсенал може зрештою зробити Крим "непридатним" для Росії та її Чорноморського флоту, сказав Бен Годжес, колишній командувач армією США в Європі.

"Крим є вирішальною територією цієї війни", - сказав він минулого тижня.

Одна з цілей полягає в тому, щоб послабити контроль Росії та розірвати її лінії постачання на півострові, який діє як важливий логістичний центр. Окрім атак минулого тижня, Україна завдала ударів по складах постачання та транспортним сполученням Росії з Кримом.

"Шлях до перемоги на полі бою - перемогти логістику росіян", - заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак після ударів по Криму в середу. За його словами, розгром військ Путіна залежить від того, чи матиме Москва "можливості зберегти військовий потенціал для ведення агресивної війни".

У той же час, відколи Росія вийшла із зернової угоди, Київ прагнув створити власний безпечний морський коридор. Вважається, що частина цього плану передбачає послаблення Чорноморського флоту Росії, або принаймні змусити його триматися на відстані.

Таємний "глибокий бій"

Бен Баррі, старший науковий співробітник науково-дослідного центру "Міжнародний інститут стратегічних досліджень", сказав, що українські удари по Криму були частиною "глибокого бою", який вражав цілі далеко за лінією фронту. Проблеми російського матеріально-технічного забезпечення "можуть налаштувати сили України на успіх прориву або принаймні значно зменшити бойову міць Росії".

"Нападаючи на флот та об’єкти протиповітряної оборони, Україна прагне змінити баланс у повітрі та на морі, що повинно дозволити їй краще здійснювати подальші атаки", - сказав Баррі.

За його словами, більшість елементів глибоких боїв українських сил можуть бути невидимими.

"Мені здається, що західним ЗМІ відносно легко побачити українські передові підрозділи, але глибока битва набагато прихована від очей. Я вважаю, що, ймовірно, ми бачимо лише ті атаки, про які пишуть у російських соцмережах і про які нам розповідають українські сили. Це може бути вершина айсберга", - зазначив він.

Удар по військовій бухті Севастополя став наймасштабнішим з тих, які Україна наносила проти російського флоту. Командувач ПС України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що літаки Су-24 випустили британські ракети Storm Shadow і французькі Scalp.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, обстріл завдав серйозних пошкоджень двом суднам у сухому доці.

Десантний корабель "Мінськ" "був функціонально знищений", тоді як підводний човен "Ростов-на-Дону", "ймовірно, зазнав катастрофічних пошкоджень". Крім того, доки зараз повні сміття, для розчищення якого потрібен час.

"Існує реалістична ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Це поставило б Чорноморський флот перед серйозною проблемою щодо підтримки кораблів", - зазначили у британській розвідці.

Втрата "Мінська" позбавляє Росію важливого військово-транспортного корабля, а "Ростов" міг би нести крилаті ракети, якими неодноразово обстрілювали українські міста.

Через кілька годин після удару по бухті Київ заявив, що вразив два російські патрульні кораблі, які здійснювали морську блокаду Кремля в південно-західній частині Чорного моря. Також повідомлялося, що український морський безпілотник пошкодив російський ракетний корабель"Самум" біля входу в Севастопольську бухту Криму.

Ситуація загострюється

Українські сили також заявили, що відбили утримувані Росією нафтові вишки у водах біля Криму. На відео показано, як вони знімають електронні пристрої, які, як вважають, є частиною протиповітряної оборони півострова.

"Безумовно, здається, що ситуація в Чорному морі зараз дійсно загострюється", - сказав один міжнародний дипломат.

Якщо атаки України на флот спрямовані на надання більше простору для торговельного судноплавства, то знищення системи протиповітряної оборони також може сприяти відкриттю кримського неба для подальших атак.

Знищення системи С-400 призвело до того, що хвиля безпілотників пошкодила її радар і антени, а протикорабельні ракети "Нептун" влучили в пускову установку. Удар стався після знищення іншої С-400 23 серпня поблизу Оленівки в Криму.

"Нам потрібно відкрити небо над півостровом, щоб мати можливість активно знищувати російську військову та складську інфраструктуру", - заявив The Wall Street Journal заступник голови ОП Михайло Подоляк.

Цього тижня з’явилися ознаки того, що російські військові оглядачі дедалі більше стурбовані успіхом України в нанесенні ударів по Криму.

Один проросійський блогер після нападу на бухту Севастополя припустив, що Київ закладає основу для нанесення ударів по цілях, зокрема військовим кораблям.

"Мабуть, українські Збройні сили намагаються цілеспрямовано прорідити протиповітряну оборону Криму для безперешкодних ударів по стратегічних об’єктах... а також кораблям Чорноморського флоту", - написав він.

Він попередив, що без прикриття протиповітряної оборони кораблі "майже повністю беззахисні".

Останні атаки на Крим

Нагадаємо, що в окупованому Криму було знищено одразу два російські кораблі – великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Після цього росіяни почали ховати свої кораблі подалі. Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що одні кораблі РФ виводить подалі в море, а інші – ховає біля Новоросійська.

Військовий експерт Шон Белл переконаний, що так званий сухопутний міст між Кримом і Донбасом є "найменш важким місцем" для звільнення українськими військами.

Він прогнозує, що, якщо Сили оборони зможуть пробитися і досягти узбережжя Азовського моря або наблизитись на відстань, на якій діставатимуть до цієї ділянки, це фактично розріже російські сили навпіл.

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