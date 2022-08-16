За словами представника Офісу президента Михайла Подоляка, серія потужних вибухів в Криму тільки починається.

В Офісі президента України прокоментували детонацію на складі боєприпасів у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму, припустивши, що у зв'язку з недотриманням окупантами техніки безпеки подібні випадки можуть повторюватися в майбутньому.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це серія потужних вибухів, які тільки починаються. Пам'ятаєте, як в Міноборони РФ сказали, що у них просто не вміють курити, не вміють правильно підходити до безпеки на складах? Тому я вважаю, що, виходячи з рівня інтелекту російської армії, кількість таких ексцесів буде зростати, і саме в Криму", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував про детонацію на складі боєприпасів у селі Майське Джанкойського району тимчасово окупованого Криму.

За його інформацією, окупантами оточено зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів, звідки евакуюється все цивільне населення. Детонація боєприпасів продовжується.

Раніше, 9 серпня, в районі населеного пункту Новофедорівка в Криму прогриміла серія вибухів і пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

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