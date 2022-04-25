Одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

В Ірпені бійці тероборони затримали мародерів. Чоловіки кинули гранату у жінок, які помітили їх та хотіли викликати правоохоронців.

Про це йдеться у повідомленні мера міста Олександра Маркушина.

"Ніколи б не міг і уявити такого! Але щойно наша тероборона затримала в Ірпені двох потвор (не можу назвати цих істот чоловіками), які мародерили, а потім, коли місцеві жінки на них поскаржилися, кинули у цих жінок гранату. Зараз за життя однієї з них борються наші лікарі", - повідомив Маркушин.

За словами мера, стан постраждалої жінки, на жаль, критичний.

Нагадаємо, в Ірпені ліквідували потужну авіабомбу.

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