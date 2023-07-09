Росія використала вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що найближчим часом ми побачимо "чергові жести доброї волі на сході та на півдні України". Як він зазначив в ефірі телемарафону, ворог вже навчився тікати з поля бою.

"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо, так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – зазначив міністр оборони.

Резніков зауважив, що Росія використала вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни – від флоту, авіації до сухопутного компоненту. За його словами, ворог навіть використав тактику масованих ракетних обстрілів цивільного населення, намагаючись знищити критичну інфраструктуру, щоб занурити Україну в блекаут, але це їм це все не вдалося.

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Ситуація на фронті - це треба знати сьогодні

7 липня у Міністерстві оборони України заявили, що втрати окупантів на південному напрямку фронту набагато вищі, ніж втрати ЗСУ.

Заступник міністра борони Ганна Маляр повідомила, що російських окупантів там гине в 5,3 рази більше, ніж українських військових.

Як повідомив 8 липня Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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