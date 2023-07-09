Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що найближчим часом ми побачимо "чергові жести доброї волі на сході та на півдні України". Як він зазначив в ефірі телемарафону, ворог вже навчився тікати з поля бою.
"Ворог звикає до розуміння, що вони вже не друга армія світу, тому що мета "СВО" не вдалася – Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. А навпаки, вони навчились накивати п’ятами. Цьому вони добряче навчилися. Ми з вами бачимо, так звані акти "доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, на правому березі Херсонської області", – зазначив міністр оборони.
Резніков зауважив, що Росія використала вже всі засоби повномасштабної конвенційної війни – від флоту, авіації до сухопутного компоненту. За його словами, ворог навіть використав тактику масованих ракетних обстрілів цивільного населення, намагаючись знищити критичну інфраструктуру, щоб занурити Україну в блекаут, але це їм це все не вдалося.
Ситуація на фронті - це треба знати сьогодні
7 липня у Міністерстві оборони України заявили, що втрати окупантів на південному напрямку фронту набагато вищі, ніж втрати ЗСУ.
Заступник міністра борони Ганна Маляр повідомила, що російських окупантів там гине в 5,3 рази більше, ніж українських військових.
Як повідомив 8 липня Генеральний штаб ЗСУ, Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках, українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.