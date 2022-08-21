Він також розповів про зірваний наступ через нестачу військових.

Російський військовий у телефонній розмові з родичкою розповів про масову відмову солдатів воювати і висловив упевненість, що їх скоро виведуть назад у РФ.

Про це йдеться у свіжому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони.

За його словами, російські військові здаються у полон і масово відмовляються воювати та виїжджають зі своїх позицій.

"У нас в найближчий час наступ повинен був бути, але людей не вистачає, тому що всі у відмову пішли", - розповів окупант.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, в якому російські окупанти заявляли, що не зрозуміли, чому на авіабазі у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Вони припустили, що це могла бути звичайна недбалість.

А ще раніше українська розвідка перехопила розмову російського військового по телефону. Окупант заявив, що солдати розстрілюють своїх же.

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