Він приїхав в Україну на прохання друга.

Відомий канадський снайпер з позивним "Валі" розповів, чому вирішив допомогти українським бійцям у війні проти Росії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловік розповів, що в Україну його покликав друг військовослужбовець. Дізнавшись про війну, "Валі" вирішив стати добровольцем.

"Ой, це так просто. Я просто не можу нічого не робити", - розповів він.

Вважається, що чоловік може ліквідувати до 40 супротивників в день, проте він відмахується від такої статистики. Каже, якщо буде можливість вбити 100 росіян, то натисне на пусковий гачок 100 разів. А буде один - вб'є одного.

У розмові з журналістами снайпер розповів, що вражений хоробрістю українських військових.

"В Україні неймовірні солдати. Одна з квартир була у вогні. Я піднявся вище. Я відчував себе як їжа, розумієш, яка готується на вогні. Так було жарко. А український снайпер залишався там, працював. Вогонь, все задимлене, а він там. І це тільки одна маленька історія про хоробрість українських воїнів", - зазначив він.

Снайпер зазначає, що йому подобається Україна, а українські бійці за цей час стали для нього друзями.

"А взагалі я люблю цей ваш суп. Це найкращий суп у світі. Я знаю кілька слів - доброго ранку, спасибі, право, ліво, сюди, туди. Слава Україні, але мені складно вимовляти", - розповів він.

Своє ім'я він тримає в секреті. Однак відомо, що за професією "Валі" програміст. У нього є дружина і маленький син.

У "Валі" 12 років військового досвіду. Він воював на території Афганістану, Іраку та Сирії. Входить до складу 22-го Королівського полку Канади.

На своїй сторінці у Facebook снайпер ділиться фотографіями з України. В одному з постів він показав пайок армії РФ і подякував російським солдатам за те, що вони "доставили" йому їжу.

"Спасибі голодуючим російським солдатам, які пожертвували собою, щоб я міг поїсти. Сподіваюся, що зможу спробувати ще кілька таких пайків. І дякую, що залишили патрони та гранати після відступу. Деякі з моїх товаришів тепер озброєні навіть краще, ніж до вашого прибуття" , - написав "Валі".

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