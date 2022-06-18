Українські військові знищили мінометний розрахунок ворога, в який входило семеро окупантів.

Чергова група окупантів "познайомилася" з протитанково-ракетним комплексом "Стугна-П" вітчизняного виробництва. Постаралися бійці з 58-й окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

На кадрах видно, що постріл вийшов надзвичайно вдалим. Результат розгромний – знищено мінометний розрахунок ворога, в який входило семеро загарбників, а також – склад мін та міномет росіян.

Вкотре наші бійці точно і професійно знищують ворога, не залишаючи жодного шансу на виживання – коротко підписали відео захисники.

Про ПТРК "Стугна-П"

Цей комплекс ще з перших днів війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

Вітчизняна зброя має вкрай високі характеристики, що дозволяють знищувати з неї будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

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