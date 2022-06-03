На відео можна почути, як працюють оператори ПТРК.

Бійці з 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського знищили танк окупантів за допомогою українського ПТРК "Стугна-П" на Миколаївському напрямку. Попадання вдалося зафіксувати на відео.

Ролик з вибухом ворожої техніки опублікував прес-центр Командування морської піхоти на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Українські захисники помітили танк рашистів, який сховався біля густих заростей лісу. Вони відстежили техніку через панель управління "Стугной-П" і здійснили постріл з протитанкового ракетного комплексу.

На відео чутно, що один оператор направляв снаряд у польоті, а інший давав коригування. Завдяки злагодженим діям вдалося завдати прицільного удару.

Нагадаємо, українські бійці нерідко застосовують ПТРК "Стугна-П" для знищення найрізноманітнішої ворожої техніки. Наприклад, 1 червня бійці з 24-ї окремої механізованої бригади використали протитанковий комплекс, щоб підірвати БРДМ-2 у Луганській області. Того ж дня на Херсонщині солдати з 72 ОМБр підбили зі "Стугни-П" кілька одиниць техніки.

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