Бійці з 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білінського знищили танк окупантів за допомогою українського ПТРК "Стугна-П" на Миколаївському напрямку. Попадання вдалося зафіксувати на відео.
Ролик з вибухом ворожої техніки опублікував прес-центр Командування морської піхоти на своїй офіційній сторінці на Facebook.
Українські захисники помітили танк рашистів, який сховався біля густих заростей лісу. Вони відстежили техніку через панель управління "Стугной-П" і здійснили постріл з протитанкового ракетного комплексу.
На відео чутно, що один оператор направляв снаряд у польоті, а інший давав коригування. Завдяки злагодженим діям вдалося завдати прицільного удару.
Нагадаємо, українські бійці нерідко застосовують ПТРК "Стугна-П" для знищення найрізноманітнішої ворожої техніки. Наприклад, 1 червня бійці з 24-ї окремої механізованої бригади використали протитанковий комплекс, щоб підірвати БРДМ-2 у Луганській області. Того ж дня на Херсонщині солдати з 72 ОМБр підбили зі "Стугни-П" кілька одиниць техніки.
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