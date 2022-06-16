Львівські десантники безупинно нищать танки російських окупантів.

Львівські десантники знищили два танки російських загарбників з ПТРК "Стугна-П". У результаті удару українських бійців здетонував боєкомплект окупантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Десантно-штурмових військ ЗС України. Так, на відео зафіксовано, як воїни-протитанкового підрозділу 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України вдало полюють на важку бронетехніку противника.

"Зокрема, львівськими десантниками було знищено два танка російських загарбників з ПТРК "Стугна-П". Судячи з детонації боєкомплекту, ворожі бойові машини разом з своїми екіпажами пройшли повну "демілітаризацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Запоріжжі українські воїни майстерно "приземлили" російський вертоліт Мі-35М. Так добре по техніці окупантів відпрацював ПЗРК "Стінгер". Як повідомліяється, найімовірніше, російські льотчики не змогли залишити місце падіння вертольота Ми-35М.

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