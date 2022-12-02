На його думку, ЗСУ перекидатиме частину артилерії чи виконуватиме завдання на різних ділянках за рахунок посилення нею то одного, то іншого напрямку фронту.

ЗСУ потрібно активніше проводити роботу артилерії для відтіснення російських окупантів від лівого берега Дніпра.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері "Еспресо". Він вважає, що це допоможе мінімізувати обстріли Херсона.

"Те, що ворог обстрілюватиме Херсон, ми прогнозували й очікували. Зараз ми розуміємо, що відтіснення (російської - УНІАН) артилерії з лівого берега Дніпра, від Олешок, Нової Каховки, яке здійснюють за рахунок нашої артилерії, із часом мінімізує обстріли Херсона. Треба активніше проводити артилерійську роботу на цих ділянках", - пояснив експерт.

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Водночас Згурець назвав пріоритетні ділянки фронту для українських військових.

"Розуміємо, що кількість артилерії в нас не безмежна та є пріоритетні ділянки, зокрема Бахмут, який треба відбити в противника, Авдіївка, Мар’їнка. Та кількість артилерії, яка сьогодні передана, є значна, але недостатня для потреб ЗСУ", - додав він.

Директор Defense Express прогнозує, що ЗСУ перекидатиме частину артилерії чи виконуватиме завдання на різних ділянках за рахунок посилення нею то одного, то іншого напрямку фронту. Згурець наголосив, що у зв'язку із цим заяви Заходу про надання Україні більше артилерії є на часі.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090. 650 окупантів було ліквідовано за минулу добу.

За останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, зазначають у Генштабі. Ці напрямки зараз вважаються одними з найгарячіших на фронті.

У британській розвідці заявили, що відхід Росії із західного берега річки Дніпро у Херсонської області минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдавати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і комунікаціях.

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