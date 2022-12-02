ЗСУ потрібно активніше проводити роботу артилерії для відтіснення російських окупантів від лівого берега Дніпра.
Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері "Еспресо". Він вважає, що це допоможе мінімізувати обстріли Херсона.
"Те, що ворог обстрілюватиме Херсон, ми прогнозували й очікували. Зараз ми розуміємо, що відтіснення (російської - УНІАН) артилерії з лівого берега Дніпра, від Олешок, Нової Каховки, яке здійснюють за рахунок нашої артилерії, із часом мінімізує обстріли Херсона. Треба активніше проводити артилерійську роботу на цих ділянках", - пояснив експерт.
Водночас Згурець назвав пріоритетні ділянки фронту для українських військових.
"Розуміємо, що кількість артилерії в нас не безмежна та є пріоритетні ділянки, зокрема Бахмут, який треба відбити в противника, Авдіївка, Мар’їнка. Та кількість артилерії, яка сьогодні передана, є значна, але недостатня для потреб ЗСУ", - додав він.
Директор Defense Express прогнозує, що ЗСУ перекидатиме частину артилерії чи виконуватиме завдання на різних ділянках за рахунок посилення нею то одного, то іншого напрямку фронту. Згурець наголосив, що у зв'язку із цим заяви Заходу про надання Україні більше артилерії є на часі.
Війна в Україні: ситуація на фронті
Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090. 650 окупантів було ліквідовано за минулу добу.
За останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, зазначають у Генштабі. Ці напрямки зараз вважаються одними з найгарячіших на фронті.
У британській розвідці заявили, що відхід Росії із західного берега річки Дніпро у Херсонської області минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдавати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і комунікаціях.