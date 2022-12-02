Логістичні маршрути російської армії після відходу з правобережжя Херсонщини стали вразливими для української артилерії.

Відхід Росії із західного берега річки Дніпро у Херсонської області минулого місяця надав Збройним силам України можливість завдавати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і комунікаціях.

Як вважають у британській розвідці, ця загроза, швидше за все, спонукала росіян перемістити вузли постачання, у тому числі залізничні перевалочні пункти, далі на південь і схід.

"Російським підрозділам логістики необхідно буде здійснювати додаткове трудомістке навантаження і розвантаження із залізничного на автомобільний транспорт. Однак автотранспорт, як і раніше, буде вразливим для української артилерії при наближенні до російських передових оборонних позицій", - пише Міноборони Британії посилаючись на свою розвідку.

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У розвідці Британії також відзначають, що нестача боєприпасів в Росії, яка посилюється проблемами з логістикою, може бути одним з основних факторів, що наразі обмежують потенціал Росії для відновлення ефективних великомасштабних наступальних дій.

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Почавши повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого цього року, Росія спромоглася захопити лише один обласний центр, і той не змогла втримати - у листопаді Херсон був звільнений від російських окупантів.

На провали російської армії на полі бою росіяни та їхнє керівництво реагують істеричними обстрілами цивільної інфраструктури, у тому числі - об'єктів енергетики. Залишаючи українців без світла, росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в нашій країні, проте лише посилюють неприязнь до себе. Усю таку неприязнь уже добре відчули на собі понад 90 тисяч росіян, які прийшли на нашу землю зі зброєю і були ліквідовані тим чи іншим чином нашими ЗСУ.

За останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, зазначають у Генштабі. Дані напрямки, і в цілому Донбас, зараз вважаються одними з найгарячіших на фронті. Так, нещодавно британська розвідка заявляла, що російські окупанти намагаються здійснити прорив на фронті в районі Павлівки Донецької області. Імовірно, війська РФ хочуть захопити цю ділянку фронту, щоб продовжити наступ на північ Донбасу.

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