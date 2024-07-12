З початку повномасштабного вторгнення Росії через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. мирних жителів, з яких 297 - загинули.

Служба безпеки України готує для Гааги доказову базу щодо масового використання російськими окупантами протипіхотних мін проти цивільного населення України.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі СБУ, Служба готує масштабну доказову базу, яка свідчить про свідоме використання Росією протипіхотних мін щодо цивільного населення України.

Наголошується, що це є навмисним порушенням міжнародного права, законів та звичаїв війни.

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"З початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. мирних жителів, з яких 297 - загинули. Серед них - багато дітей", - йдеться у повідомленні.

Так, після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій. Для маскування боєприпасів окупанти використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками", - підкреслили у Службі.

Крім того, дуже часто російські диверсійно-розвідувальні групи встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України.

Зауважується, що найбільше фактів застосування агресором мінних пасток проти цивільного населення зафіксовано на територіях Донецької та Харківської областей.

Йдеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу, зокрема ПФМ-1 - боєприпас натискної дії (відомий як "пелюсток"). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Здебільшого під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, що можуть призвести до смерті.

Також йдеться про ПМН-2 - так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну.

У цьому переліку також ОЗМ-72 - вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як "міна-жаба"). Під час спрацювання вона "вистрибує" на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м.

Крім того, йдеться про МОН-50 - це протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

Так, у межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки. "Якщо ви виявили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, то не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби. Телефонуйте за номером 112 чи 101", - йдеться у повідомленні.

Окупанти воюють з цивільними

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти почали активно засипати прифронтові території забороненими протипіхотними мінами. Так, на території одного з фермерських господарств у селі Широка Балка Херсонської області виявили одразу 18 мін типу ПФМ-1 ("Лепесток").

Ці міни вкрай небезпечні через їх невибірковий характер жертв, особливо серед мирного населення. А їх розмінування і транспортування майже неможливі, тому їх зазвичай знищують неподалік від місця виявлення.

На виявлених мінах немає маркування, яке вказує на наявність у них пристрою самознищення. Тобто застосування таких мін (без маркування) є воєнним злочином. Росіяни іноді наносять фейкове маркування - через місяць міни знаходять цілими.

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