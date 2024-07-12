Пройшла перша підготовча зустріч, на якій визначили основні умови роботи щодо створення комісії.

У Гаазі може розміщуватися комісія, яка має зобов'язати Російську Федерацію до виплат компенсацій Україні.

Про це в кореспонденту Укрінформ в Гаазі сказала заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. "Така пропозиція дійсно є, і ми її підтримуємо. Гаага - столиця міжнародного правосуддя, і розміщення Комісії саме в цьому місті буде важливим. Але це та інші деталі ще потребують узгодження, ми тільки починаємо роботу по комісії", - сказала вона.

За її словами, у розробці компенсаційного механізму для України у першій зустрічі взяли участь 53 держави, ЄС та РЄ, у 2022 році необхідність створення механізму підтримало 94 держави. "Тому ми запрошуємо їх всіх приєднатись", - додала Мудра.

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За інформацією представниці ОП, сьогодні завершилась перша підготовча зустріч, на якій визначили основні умови роботи щодо створення комісії. Тому поки жодних домовленостей по суті й конкретних умовах ще не може бути. Посадовиця уточнила, що створення міжнародних інструментів потребує значного часу і дипломатичних зусиль, та "ми рухаємось з максимально можливою для таких процесів швидкістю".

Мудра також зазначила, що Реєстр збитків є невіднятною частиною і першим з трьох елементів механізму компенсацій. Другий елемент - комісію планується створити до кінця 2025 року, після чого буде розпочато роботу над заключним - саме фондом.

Спецтрибунал для РФ

Раніше єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс заявляв, що Міжнародний спеціальний трибунал для суду над військово-політичним керівництвом Росії можуть створити вже до кінця цього року.

Нідерланди запропонували Гаагу у якості місця проведення трибуналу, інші держави-партнери підтримали це. Саме там з липня минулого року працює міжнародна команда прокурорів, яка аналізує докази, передані різними країнами.

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