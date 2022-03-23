Іван Федоров зазначив, що його викрали нібито за фінансування "Правого сектора".

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого викрали окупанти, розповів, що його забрали прямо з тимчасового офісу міськвиконкому. Він зазначив, що його звинуватили у фінансуванні "Правого сектора".

Про це Федоров розповів в інтерв'ю Ліга.

"За мною прийшли спецпідрозділи Росії в супроводі росармії. Швидше за все, в тому числі і ФСБ. Але представилися вони так званим денеером (терористична організація на окупованій РФ території Донецької області, - ред.). Прийшли до тимчасового офісу, де була організована робота міськвиконкому. Це палац культури імені Шевченка, розташований на центральній площі Мелітополя. І забрали. Наділи мішок на голову, посадили в машину і відвезли в Мелітопольський відділок поліції, в СІЗО. Там з перших днів - окупаційна адміністрація. Наших там не залишилося", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що першу добу просидів у наручниках, а охоронцям заборонили йому говорити навіть котра година. Федоров вказав, що його схопили нібито за фінансування "Правого сектора".

"Мені озвучили фейкову мету. Нібито я фінансував Правий сектор. Але ми всі розуміємо, де Мелітополь, де Правий сектор, де його фінансування у 2014 році і де донецькі бойовики. А правдиву ситуацію не озвучували. Тільки вимагали написати заяву на звільнення і документи на призначення деяких заступників", - зазначив мер Мелітополь.

Чиновник розповів, що в СІЗО окупанти катують жителів міста, але йому тільки погрожували.

"Мене не били. Але важко сказати, що не погрожували, коли під час тригодинного допиту навколо тебе стоять шість-сім озброєних до зубів військовослужбовців Російської Федерації. Або коли в камері поруч катують жителів міста за те, що були на вулиці, і окупантам здалося, що це "дрг" або українські військові. І крики стоять на все СІЗО від цих знущань, немов ріжуть", - підсумував Федоров.

Викрадення мера Мелітополя - що відомо

11 березня стало відомо про викрадення міського голови Мелітополя Івана Федорова. Його відвезли в невідомому напрямку. При цьому в Міністерстві закордонних справ України це викрадення кваліфікували як військовий злочин.

14 березня в Запорізькій обласній військовій адміністрації заявили, що викрадений окупантами мер Мелітополя знаходиться в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм".

16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів.

17 березня в офісі президента повідомили, що Зеленський нагородив міського голову Мелітополя Івана Федорова орденом "За мужність" III ступеня.

Самопроголошеній в. о. міського голови Мелітополя, депутату міськради від "Опозиційного блоку" Галині Данильченко повідомлено про підозру у державній зраді.

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