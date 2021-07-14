Олександр на псевдо "Фізрук" у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу служить уже два роки.

Шкільний вчитель з фізкультури з Херсонської області Олександр разом зі своїм учнем, на прізвище Копійка пішли разом в армію і захищають зараз Україну на передовій.

Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Олександр на псевдо "Фізрук" у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу служить уже два роки.

"Пропрацювавши у школі 24 роки, виховавши не одного воїна серед учнів, зрозумів, що порох у порохівниці ще є. Із нашого села та сусідніх населених пунктів пішли служити дуже багато чоловіків, більшість - молодь, тож продовжувати спокійно вчителювати вже не зміг. До того ж я маю бути прикладом для місцевих хлопчаків!" - ділиться Олександр.

Війна на сході України для "Фізрука" триває вже другу ротацію. Каже, що попри оголошений режим припинення вогню, обстрілів та ворожих провокацій вистачає.

Учень "Фізрука" Сашко Копійка через своє прізвище одразу отримав від побратимів позивний "Жигуль".

"Почув свист, а тоді крик "Фізрука": "В укриття!". Одразу "пірнув" до ями, встиг заскочити. Того дня по нас працювали міномети 120-го калібру та СПГ. Добре, що ротації передувала ретельна підготовка на полігонах, за кілька місяців ми до автоматизму відпрацювали і наступ, і оборону", - розповідає про своє перше бойове хрещення Сашко.

"Фізрук" каже, саме такі, як Сашко, і стали головною причиною різкої зміни фаху в досить поважному віці. А сам Сашко пригадує, як вчитель йому "двійки ставив і з уроків виганяв, а тепер служимо на одній позиції".

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Автор: Денис Прядко