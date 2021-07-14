"Фізрук" разом зі своїм учнем "Жигулем" / фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Шкільний вчитель з фізкультури з Херсонської області Олександр разом зі своїм учнем, на прізвище Копійка пішли разом в армію і захищають зараз Україну на передовій.

Про це йдеться у повідомленні Оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook.

Олександр на псевдо "Фізрук" у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу служить уже два роки.

фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

"Пропрацювавши у школі 24 роки, виховавши не одного воїна серед учнів, зрозумів, що порох у порохівниці ще є. Із нашого села та сусідніх населених пунктів пішли служити дуже багато чоловіків, більшість - молодь, тож продовжувати спокійно вчителювати вже не зміг.  До того ж я маю бути прикладом для місцевих хлопчаків!" - ділиться Олександр.

фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Війна на сході України для "Фізрука" триває вже другу ротацію. Каже, що попри оголошений режим припинення вогню, обстрілів та ворожих провокацій вистачає.

фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Учень "Фізрука" Сашко Копійка через своє прізвище одразу отримав від побратимів позивний "Жигуль".

"Почув свист, а тоді крик "Фізрука": "В укриття!". Одразу "пірнув" до ями, встиг заскочити. Того дня по нас працювали міномети 120-го калібру та СПГ. Добре, що ротації передувала ретельна підготовка на полігонах, за кілька місяців ми до автоматизму відпрацювали і наступ, і оборону", - розповідає про своє перше бойове хрещення Сашко.

фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

"Фізрук" каже, саме такі, як Сашко, і стали головною причиною різкої зміни фаху в досить поважному віці. А сам Сашко пригадує, як вчитель йому "двійки ставив і з уроків виганяв, а тепер служимо на одній позиції".

фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

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Автор: Денис Прядко