Тим часом ЗСУ поступово звільняють Луганщину і просуваються вперед.

На окупованих територіях України російські терористи продовжують чинити злочини. Так, зокрема, у місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 11 жовтня 2022 року.

Крім того, за наявною інформацією Генштабу, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів.

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Деокупація Луганщини: що варто знати

Як писав УНІАН, російські загарбники під час повномасштабного вторгнення до України ставили собі за мету повністю окупувати Луганську область. Останні місяці область майже повністю перебуває під окупацією військ РФ.

23-27 вересня окупанти провели тут "референдум" про приєднання до Росії, незабаром російський диктатор Володимир Путін заявив про спробу анексії регіону та призначив главаря "ЛНР" Леоніда Пасечника т.в.о. голови "суб’єкта РФ".

1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії. Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

Експерти пояснювали, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кремінну, Сєвєродонецьк.

Згодом стало відомо, що ЗСУ наближаються до Кремінної в Луганській області. На шляху до цього важливого пункту українська армія звільнила село Торське.

Вже 5 жовтня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що деокупація Луганської області почалася, вже кілька населених пунктів звільнені від загарбників.

За словами Гайдая, Луганщина – найскладніша область для деокупації. Оскільки російські загарбники, які втекли з майже повністю звільненої Харківщини та Лимана, побігли саме сюди. Концентрація військових тут максимальна, наголошує голова ОВА.

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