"Нова орда" є гарматним м'ясом, зазначив очільник Луганської ОВА.

Серед російських окупантів на Луганщині вже є перші мобілізовані, які мають певний військовий досвід.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було - 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть - це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч (загиблих росіян - УНІАН), вона буде стрімко зростати", - сказав Гайдай.

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Він зазначив, що серед мобілізованих, яких понабирали по всім регіонам РФ, відокремлюють тих, які мають хоча б якесь уявлення про військову справу, їх відправляють в першу чергу.

"На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєвєродонецьку", - додав Гайдай.

Очільник ОВА також повідомив, що володіє інформацією про військові злочини, які відбувалися на Луганщині.

"На жаль, ми вже маємо певну інформацію про військові злочини, які відбувалися на Луганщині. І я дуже сподіваюся, що все ж відношення до луганчан трохи менш звіряче, бо це ж для них нібито "ЛНР". Але, враховуючи те, що ми ще не зайшли на територію багатьох громад, але вже в нас є інформація про звірства, то, на жаль, ми так само будемо афішувати дуже-дуже страшні речі", - сказав Гайдай.

Мобілізація в РФ та ситуація на Луганщині - важливі новини

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових, які знаходяться у запасі. Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб. У росЗМІ з'явилася інформація, що мобілазувати хочуть понад мільйон осіб.

5 жовтня Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

За його словами, вже декілька населених пунктів регіону звільнені від загарбників. Зокрема, 6 жовтня Гайдай повідомив, що українські військові звільнили від російських окупантів село Греківка.

Також, за словами очільника ОВА, російські загарбники розпочали мобілізацію населення в окупованих Старобільську і Кремінній.

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