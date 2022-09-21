Сили оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях: уражено 17 районів зосередження противника, чотири опорних пункти, 10 позицій ЗРК та складу з боєприпасами.

Збройні сили України відбили атаки окупантів в районі Куп’янська та ще чотирьох населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"За добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Зазначається, що для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 32 удари по ворожих позиціях.

"Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами", - сказано у зведенні.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і три БпЛА ворога.

Також ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника - зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

"В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Загальні втрати ворога наразі уточнюються", - додали в Генштабі.

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