Він наголосив, що є багато хорошого в літаках типу МіГ-29, тому що вони (українські військові льотчики) вже навчені ними керувати.

Командувач Національної гвардії штату Каліфорнія (США) генерал-майор Девід Болдвін закликав Захід якнайшвидше розглянути можливість передачі Україні винищувачів.

Як пише Politico, на думку військового, літаки МіГ радянського виробництва у найближчій перспективі могли б стати оптимальним рішенням, але на майбутнє потрібно думати про новіші західні аналоги.

"МіГи - найкраще рішення на найближчий час, але американські чи західні винищувачі – це варіант, який слід вивчити якнайшвидше", – вважає Болдвін.

Він наголосив, що є багато хорошого в літаках типу МіГ-29, тому що вони (українські військові льотчики) вже навчені ними керувати.

"Проте, якщо вони збираються використовувати літаки західного типу, то це слід ретельніше поставитися до обговорення кількості, типу та можливостей літаків, які можуть бути доступні", - додав генерал-майор США.

Раніше у Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння.

"Зараз через те, що відбувається на Донбасі, я думаю, одна з причин, по якій ви мало про це чуєте, полягає в тому, що Донбас — це артилерійський бій з дальнім вогнем. Отже, одна з речей, про які ми говорили з союзниками і партнерами, - це їхні артилерійські системи, деякі з яких більш знайомі українцям, деякі з них не так знайомі, як наші власні М-777. Але ми все ще обговорюємо з союзниками і партнерами такі можливості", - заявив представник міністерства Джон Кірбі.

За словами посла Андрія Дещиці, переговори про передачу Україні винищувачів Міг-29 тривають.

Як повідомляв УНІАН, українська влада під час перемовин із західними партнерами наполягає, що варто якомога швидше почати навчання льотчиків Збройних сил України на західних літаках.

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