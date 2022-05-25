Знайти консенсус серед всіх країн НАТО не так просто, наголосив дипломат.

Інформація ЗМІ про передачу Польщею Україні запчастин до винищувачів Міг-29 поки не підтверджується.

Про це в інтерв'ю BBC заявив посол Андрій Дещиця.

"Питання про передачу в тому числі і бойових літаків стоїть на порядку денному і ми поволі це вирішуємо. Спочатку було тяжко повірити, що Польща може передати танки. Але це сталося - спочатку невелика партія, потім більша, потім ще більша, а потім вже кількасот танків пішли з Польщі в Україну", - заявив дипломат.

Він пояснив, що переговори тривають так довго, оскільки до можливої передачі залучені багато сторін.

"До цих переговорів залучені не тільки Україна і Польща, а й США і ціле НАТО. А виявляється, що всередині НАТО це рішення не так просто приймається. Воно має бути консолідоване, консенсусне. І знайти консенсус серед всіх країн НАТО не так просто. Але треба над цим працювати", - додав Дещиця.

Раніше у Пентагоні, відповідаючи на запитання преси, чому припинилися публічні дискусії щодо передачі Україні винищувачів, заявили, що наразі ЗСУ потребують іншого озброєння.

"Зараз через те, що відбувається на Донбасі, я думаю, одна з причин, по якій ви мало про це чуєте, полягає в тому, що Донбас — це артилерійський бій з дальнім вогнем. Отже, одна з речей, про які ми говорили з союзниками і партнерами, - це їхні артилерійські системи, деякі з яких більш знайомі українцям, деякі з них не так знайомі, як наші власні М-777. Але ми все ще обговорюємо з союзниками і партнерами такі можливості", - заявив представник міністерства Джон Кірбі.

Вас також можуть зацікавити новини: