Українські посадовці сподіваються на постачання літаків, зокрема американських винищувачів F-15 i F-16.

Українська влада під час перемовин із західними партнерами наполягає, що варто якомога швидше почати навчання льотчиків Збройних сил України на західних літаках.

Про це повідомили джерела "Української правди" серед українських посадовців, поінформованих про перебіг перемовин із західними партнерами.

"Ми кажемо: давайте ми уже відправимо до вас пілотів учитись літати на ваших літаках. Бо скоро ж все одно вони сюди полетять, хоч ви й опираєтесь", - заявив силовик із команди Зеленського.

Співрозмовник УП пояснив, що західні партнери спершу опиралися пропозиціям постачання до України західного озброєння. Вони передавали свої запаси озброєння радянського зразка, посилаючись, зокрема на те, що українським військовослужбовцям спершу треба здобути навички володіння західним озброєння тощо.

Однак, коли уряди країн Заходу передали до України всі запаси зброї радянських часів, постало питання щодо того, який тип озброєння передавати в подальших пакетах допомоги. До прикладу, західні партнери вичерпали всі можливі джерела і шляхи постачання боєприпасів калібру 152 мм для радянських гаубиць.

Тому після певного моменту Захід погодився постачати до України "натівські" гаубиці калібру 155 мм, що робить озброєння українських підрозділів сумісними з підрозділами НАТО.

Співрозмовники УП у владі вважають, що зрештою всі запити й пропозиції від України до партнерів на Заході справджуються. Тож, українські посадовці сподіваються на постачання літаків, зокрема американських винищувачів F-15 i F-16. Аби доцільно використати час, українські перемовники просять Захід почати навчання українських пілотів уже зараз.

Раніше повідомлялося, що НАТО створило нову бойову групу в Румунії. Зараз в країну перекидаються винищувачі США, які раніше розташовувалися на базі в Італії.

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