На його думку, чеченські тіктокери "працюють" на дві аудиторії.

"Кадирівці", більш відомі як TikTok-війська, знімають постановочні відео про "перемоги" в Україні задля реклами. Ці ролики спрямовані на дві аудиторії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

За його словами, у мусульманському світі над чеченськими підрозділами Кадирова теж іронізують через постановочні ролики. Ця "реклама" спрямована на дві аудиторії.

"Перша - це внутрішня аудиторія в Росії, де вони показують: "дивіться, як ми тут легко захоплюємо і ведемо бої, фактично без втрат, ми всі такі браві мусульмани". І це грає роль мобілізаційного ролика для мусульман в Росії. А з іншого боку, вся ця реклама спрямована на арабо-мусульманський світ", - зазначив Ісмагілов.

Муфтій зауважив, що в арабо-мусульманському світі Росія дійсно має велику симпатію і підтримку. Тому "кадирівці" також працюють для цієї аудиторії.

"Я навіть впевнений, що це знімається для того, щоб показати в арабських країнах - в Ірані, в Пакистані, в Сирії. Щоб показати: "ось, дивіться, мусульмани Росії такі віруючі, такі правильні, вони тут воюють з цими націоналістами і фашистами - українцями". Все це саме в такому ключі підноситься", - додав Ісмагілов.

Муфтій також зазначив, що "кадирівці" випинають релігійність задля контенту.

Раніше "кадирівці" відзначилися на захоплених територіях України зйомкою постановочних відео, а також гучними заявами про взяття під контроль Маріуполя, які відразу ж спростовувалися. Сам Кадиров заявляв, що нібито відвідував Київ і Маріуполь, що згодом виявилося фейком.

Водночас вже є докази вчинення "кадирівцями" військових злочинів в Україні.

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