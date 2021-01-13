Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Протягом минулої доби, 12 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook, більшість з обстрілів були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». З мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

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У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - зазначається в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами" - стверджують у штабі.

"Перемир'я" на Донбасі

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Автор: Андрій Василюк