Сьогодні сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

З початку поточної доби, 17 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

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Так, неподалік населеного пункту Широкине окупанти відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

«Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», - поінформували у штабі.

Також повідомляється, що сьогодні сапери розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Світлана Закелова